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Зеленский признал, что Украине грозит кризис без финансовой помощи Запада

Зеленский признал, что Украине грозит кризис без финансовой помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны Запада приведет к кризису в стране, поскольку украинские власти не смогут обеспечить социальные выплаты гражданам.

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