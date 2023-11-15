Зеленский признал, что Украине грозит кризис без финансовой помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны Запада приведет к кризису в стране, поскольку украинские власти не смогут обеспечить социальные выплаты гражданам.
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