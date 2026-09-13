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Эксперт өйдә газ исе булганда куркынычсызлык кагыйдәләре турында кисәтте

Җылыту сезоны башланыр алдыннан барлык газ системасының ышанычлылыгын тикшерергә кирәк. Теләсә нинди җитешсезлекләр куркыныч бозуларга һәм авыр нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, дип кисәтте «Северо-Западмособлгаз» филиалы баш инженеры урынбасары Константин Куприенко «Радио 1» белән әңгәмәдә.

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