Международная конференция AI Journey будет посвящена разработкам в области ИИ

Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пригласил предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров и поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта.