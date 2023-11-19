Международная конференция AI Journey будет посвящена разработкам в области ИИ

Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пригласил предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров и поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии