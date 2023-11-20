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Лучано Спаллетти: «Украина создала нам проблемы. У Италии было много моментов в 1-м тайме. Когда их не используешь, игра становится грязнее, футбол заканчивается»

Лучано Спаллетти: «Украина создала нам проблемы. У Италии было много моментов в 1-м тайме. Когда их не используешь, игра становится грязнее, футбол заканчивается»

Италия заняла второе место в отборочной группе и напрямую вышла на чемпионат Европы. Украина сыграет в плей-офф отбора.

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