Япония отвергает биткоин в качестве валютного резервного актива, ссылаясь на волатильность

Япония официально отказалась от использования биткоина в качестве резервного актива. Решение, принятое премьер-министром Японии Сигеру Ишиба, подчеркивает продолжающиеся дебаты вокруг легитимности и стабильности криптовалют в традиционных финансовых системах.
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