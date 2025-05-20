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Бизнес журнал. Центр

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Выручка «Орелстроя» за год сократилась на 86% в 2024 году

Выручка «Орелстроя» за год сократилась на 86% в 2024 году

Прибыль ПАО «СЗ Орелстрой» по итогам прошлого года сократилась на 75% и составила 166 млн рублей. В то же время выручка компании сократилась на 86% и составила 200 млн рублей, следует из финансовой отчетности компании.

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