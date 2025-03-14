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По предварительной информации, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.

По предварительной информации, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.

По предварительной информации, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.

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