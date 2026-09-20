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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма о сезоне «Ман Сити»: «Мне не очень нравится слово «перестройка», он будет отличным, думаю. Наша цель – побеждать, хотим бороться за все трофеи»

Вратарь « Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма переходный не считает текущий сезон под руководством нового тренера Энцо Марески  переходным.

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