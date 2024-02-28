Журналист Карлсон: Красота Москвы вызывает ненависть к чиновникам в США, устроившим разруху

Американский экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон, выступил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана и сообщил о том, что побывав в Москве и увидев ее красоту, он возненавидел американских чиновников.
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