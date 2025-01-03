Автобус с российскими туристами попал в жёсткое ДТП в Таиланде

Почти тридцать россиян пострадали в ДТП на въезде в Паттайю (Таиланд), сообщает «Интерфакс».Издание со ссылкой на местные СМИ пишет, водитель туристического автобуса во время движения по автомагистрали перед пунктом взимания сбора за проезд не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.