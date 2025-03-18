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Взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы произошли в Киевской области, сообщила военная администрация региона.В связи с этим, администрация обратилась к населению через свой Telegram-канал с просьбой оставаться в укрытиях и воздержаться от фиксации происходящего на фото или видео.

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