Взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы произошли в Киевской области, сообщила военная администрация региона.В связи с этим, администрация обратилась к населению через свой Telegram-канал с просьбой оставаться в укрытиях и воздержаться от фиксации происходящего на фото или видео.
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