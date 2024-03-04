Стали известны подробности уголовного дела против бывшей чиновницы Смоленска Натальи Майоровой

«Коммунальщики недополучили зарплаты». Бывший руководитель управления дорожного хозяйства и строительства проходит в Смоленске сразу по двум серьёзным статьям Ленинский районный суд Смоленска, который рассмотрит уголовное дело против экс-сотрудницы мэрии Натальи Майоровой, сегодня сообщил подробности резонансного разбирательства.