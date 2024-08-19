ЦБ начал бороться с «серыми» схемами застройщиков

ЦБ разработал меру борьбы против схемы, при которой застройщик обходит требование размещать деньги дольщиков на счетах эскроу, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.
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