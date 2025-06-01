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SHAMAN раскрыл детали предстоящей свадьбы с Мизулиной

SHAMAN раскрыл детали предстоящей свадьбы с Мизулиной

Певец открыто заговорил о смене статуса холостяка. SHAMAN и Екатерина Мизулина Социальные сетиЯрослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в начале весны публично признался своей избраннице Екатерине Мизулиной в чувствах и предложил ей начать серьезные отношения.

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