Славянск падет, ВСУ битву уже проиграли: главная новость СВО 22 июляРоссийские войска не планируют лобовой штурм Славянска — населенный пункт ДНР изолируют и методично разрушат там укрепрайоны ВСУ, применяя схему, уже использованную под Константиновкой.