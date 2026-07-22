ВСУ уже проиграли, Славянск падёт: главная новость СВО 22 июля

Славянск падет, ВСУ битву уже проиграли: главная новость СВО 22 июляРоссийские войска не планируют лобовой штурм Славянска — населенный пункт ДНР изолируют и методично разрушат там укрепрайоны ВСУ, применяя схему, уже использованную под Константиновкой.
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