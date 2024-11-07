Раскол правящей коалиции в Германии: Линднер обвиняет Шольца в умышленном распаде

Кристиан Линднер, отправленный в отставку министр финансов Германии, обвинил канцлера Олафа Шольца в умышленном расколе правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).
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