Первый комментарий ВСУ по Курщине, правда в прямом эфире, новые детали скандала с мигрантами в Самаре: Главное за ночь и утро 22 января

АК

Алекс Кузь

Полиция бездействует, чем нарушает ук рф. Хитрости администрации уже всем понятны. Следком забирает уд к себе, потом долго изучают, потом - суп с котом. Полицию заменит русская община, которую полезнее принять на деньги налогоплательщиков, чем неполицию.