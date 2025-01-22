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Первый комментарий ВСУ по Курщине, правда в прямом эфире, новые детали скандала с мигрантами в Самаре: Главное за ночь и утро 22 января

Первый комментарий ВСУ по Курщине, правда в прямом эфире, новые детали скандала с мигрантами в Самаре: Главное за ночь и утро 22 января

Появился первый комментарий боевиков ВСУ после трагичной находки в Курской области, правда о способности США отразить удар России неожиданно прорвалась в телеэфир на Украине, депутат, пострадавший от нападения мигрантов в Самаре рассказал подробности инцидента.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Полиция бездействует, чем нарушает ук рф. Хитрости администрации уже всем понятны. Следком забирает уд к себе, потом долго изучают, потом - суп с котом. Полицию заменит русская община, которую полезнее принять на деньги налогоплательщиков, чем неполицию.
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