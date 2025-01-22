Появился первый комментарий боевиков ВСУ после трагичной находки в Курской области, правда о способности США отразить удар России неожиданно прорвалась в телеэфир на Украине, депутат, пострадавший от нападения мигрантов в Самаре рассказал подробности инцидента.
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