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Овечкин сократил отставание от Гретцки до двух голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до двух голов

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, уменьшив разрыв до двух шайб.

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