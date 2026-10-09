Индекс гособлигаций России вырос на 0,1% в пятницу

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 110,66 б.п., а наиболее ликвидные ОФЗ показали разнонаправленную динамику: выпуски № 26248 и № 26247 изменились на +0,1% и -0,1% соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сбербанк за 10 ме...
- Лидеры России, СШ...
- В Абу-Даби начали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым