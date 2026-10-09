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Индекс гособлигаций России вырос на 0,1% в пятницу

Индекс гособлигаций России вырос на 0,1% в пятницу

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 110,66 б.п., а наиболее ликвидные ОФЗ показали разнонаправленную динамику: выпуски № 26248 и № 26247 изменились на +0,1% и -0,1% соответственно.

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