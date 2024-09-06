В Кремле оценили первые сто дней работы правительства

Экономическая стабильность – главный показатель эффективности правительства. Все члены российского кабинета сейчас работают на пределе своих возможностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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