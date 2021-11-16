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Сапёры Псковского соединения ВДВ обезвредили боеприпасы времён войны

В Псковской области группа разминирования отдельного инженерно-сапёрного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения обезвредила боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в районе Себежского укрепрайона.

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