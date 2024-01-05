Аленичев впечатлён игрой «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев не исключил, что «Краснодар» с обновлённым подходом к структуре игры способен завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
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