RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дизель
    ну, наследники гитлеровской Германии, конечно, хорошо знают, что такое геноцид. То есть заявление Фишера надо понимат...МИД Германии заяв...
  • Влад Владимиров
    Когда начинают  где то путать , как говорят: божий дар с яичницей, то сразу же  у таких здесь прет  наружу их же тупо...IIHF определится ...
  • Наталья Эрнст
    Нельзя хохлам стеклянный х...! 🤣🤣«Все мифы о прево...

Аленичев впечатлён игрой «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Аленичев впечатлён игрой «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев не исключил, что «Краснодар» с обновлённым подходом к структуре игры способен завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх