18-летняя Дева Кассель снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя 18-летняя Дева Кассель снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась в нижнем белье для журнала The Glass Magazine.