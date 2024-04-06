Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Николай Арзамасцев
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«Союз» с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии направился к Земле

«Союз» с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии направился к Земле

Космический корабль «Союз МС-24» успешно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На его борту россиянин Олег Новицкий, первая женщина-участница полета в космос из Белоруссии Марина Василевская и американка Лорал О'Хара.

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