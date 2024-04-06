«Союз» с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии направился к Земле

Страна и люди

Космический корабль «Союз МС-24» успешно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На его борту россиянин Олег Новицкий, первая женщина-участница полета в космос из Белоруссии Марина Василевская и американка Лорал О'Хара.