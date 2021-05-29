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Тэйлор Холл: «Хочу играть за «Бостон», причем не 1-2 года, а дольше. Надеюсь, все сработает»

Форвард «Бостона» Тэйлор Холл заявил, что хотел бы подписать с клубом долгосрочный контракт.  29-летний канадец может во второй раз подряд выйти на рынок свободных агентов.

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