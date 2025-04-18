24 исторических момента в старых фотографиях

Как выглядел настоящий Рональд Макдональд? Сколько людей было на Вудстоке в 1969 году? Чем занимался Тесла в своей лаборатории? И можно ли оседлать гиппопотама? Об этом и многом другом — в нашей подборке исторических фотографий.