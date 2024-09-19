Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен захватила власть в ЕС

Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен захватила власть в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилила свою власть в новом составе ЕК, пишет Politico . Один из ее яростных критиков, комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон, ушел из Европейской комиссии, публично осудив свою теперь уже бывшую начальницу за ее «сомнительное управление».

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