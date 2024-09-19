Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен захватила власть в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилила свою власть в новом составе ЕК, пишет Politico . Один из ее яростных критиков, комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон, ушел из Европейской комиссии, публично осудив свою теперь уже бывшую начальницу за ее «сомнительное управление».