В Западном Дегунине задержали молодого человека с наркотиками

На улице Ижорской сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль такси. Как сообщила пресс-служба УВД по САО, во время проверки документов полицейские обратили внимание на одного из пассажиров, который проявлял сильное беспокойство.
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