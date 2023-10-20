Банк «Уралсиб» увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%

Банк «Уралсиб» подвел результаты работы по направлению малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года.Объемы кредитования малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 млрд рублей, кредитный портфель увеличился на 28% – до 15,8 млрд рублей.