Кадыров остался в восторге от победы Махачева на UFC 294

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).
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