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Почему российские войска не начали полицейскую миссию на Украине в 2014 году

Почему российские войска не начали полицейскую миссию на Украине в 2014 году

К исходу третьего года уже вполне очевидно, что реальное достижение заявленных целей и задач российской СВО на Украине возможно только военно-политическим путем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Никуда же не вмешиваемся&quot;... И потом - дурацкая  &quot;добрая воля&quot;, которую нужно отпилить бензопилой, к чертовой матери!!!
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