«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, Хави ругает судью, «Боруссия» прошла «Атлетико», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Овечкин в плей-офф, Леброн, Карри и Дюрэнт поедут на ОИ и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
Такой трусливой игры я от соперников на Газпром Арене давно не видел. Ребята отчаянно отстаивали очко, позабыв, что это им ровным счетом ничего не дает:) Ну и эта команда заслужила капитана - олигофрена! Поздравления
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