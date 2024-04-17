«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, Хави ругает судью, «Боруссия» прошла «Атлетико», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Овечкин в плей-офф, Леброн, Карри и Дюрэнт поедут на ОИ и другие новости

Максим Комаров

Такой трусливой игры я от соперников на Газпром Арене давно не видел. Ребята отчаянно отстаивали очко, позабыв, что это им ровным счетом ничего не дает:) Ну и эта команда заслужила капитана - олигофрена! Поздравления