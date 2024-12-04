Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

Двойник экс-руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, которого заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стал штурмовиком и сейчас принимает участие в боях под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).
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