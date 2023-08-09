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Сыгран седьмой тур молодежного чемпионата Израиля по шахматам

Сыгран седьмой тур молодежного чемпионата Израиля по шахматам

Единоличным лидером на молодежном чемпионате Израиля (до 20 лет) по шахматам в Кфар-Сава (Израиль) остается Йешаяху Цидкия после седьмого тура 8 августа, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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