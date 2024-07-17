Владимир Гутенев: Новые меры поддержки российского авторынка вынесены на обсуждение Редакторская колонкаПравительство поддержало инициированное Комитетом ГД по промышленности и торговле поэтапное повышение утилизационного сбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.
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