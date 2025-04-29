Прогноз погоды в Крыму на 29 апреля В Симферополе +15 и малооблачно В Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +15 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +15 и малооблачноВ Ялте +13 и ясноВ Алуште +14 и ясноВ Керчи +13 и ясноВ Армянске +15 и малообл.