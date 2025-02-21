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Лента новостей Крыма

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Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России

Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса и суверенитета России в целом от угроз со стороны НАТО.

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