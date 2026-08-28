Брюссель признал: зависимость от Китая достигла 80 процентов. Но тратит миллиарды на "войну с Россией"

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз впал в крайне серьёзную зависимость от Китая. Однако сокращать траты на гипотетическую войну с Россией Европа не намерена.
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