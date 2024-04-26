В России долго выдают Шенген в ЕС: причины известного Ирэн ОрлонскаяВыдача Шенгенских виз в России сталкивается с проблемами не только из-за увеличения спроса на туризм, но также из-за действий частных посредников, которые используют программные роботы в своей работе.