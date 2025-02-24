Танк Т-72Б3М уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают наносить сокрушительные удары по военным объектам, бронетехнике и живой силе ВСУ.
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