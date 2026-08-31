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Крошечная электронная книга, похожая на смартфон, с уникальным экраном. Представлена iReader Tango2S

Крошечная электронная книга, похожая на смартфон, с уникальным экраном. Представлена iReader Tango2S

Новая Tango2S получила 5,84-дюймовую чёрно-белую панель Carta 1300 Компания iReader анонсировала электронную книгу Tango2S, выполненную в необычном форм-факторе смартфона.

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