В государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г. Бобруйска´ организована профилактическая работа по соблюдению Правил дорожного движения с воспитанниками (тематические занятия ´Время стать заметным´, моделирование ситуаций ´ Правила безопасного поведения на улице, дома, во дворе´, выставка детских работ ´Правила дорожного движения´, раз .