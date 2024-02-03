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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения с воспитанниками.

Профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения с воспитанниками.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г. Бобруйска´ организована профилактическая работа по соблюдению Правил дорожного движения с воспитанниками (тематические занятия ´Время стать заметным´, моделирование ситуаций ´ Правила безопасного поведения на улице, дома, во дворе´, выставка детских работ ´Правила дорожного движения´, раз .

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