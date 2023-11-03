«Скоро будет по помойкам лазить». Народ отреагировал на планы Смольянинова

Сбежавший из России с началом СВО актер Артур Смольянинов* пробил очередное дно в русофобии. Напомним, иноагента Смольянинова за его скандальные высказывания включили в перечень террористов и экстремистов — он сказал, что готов стрелять в русских солдат в зоне СВО, подчеркнув, что у него не дрогнет рука убить коллегу по «9 роте» Сослана Фидарова, воюющего в Донбассе.