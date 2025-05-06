Москалькова: украинские пленные рассказали о хороших условиях содержания в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что особенно волнительно и приятно в преддверии 80-летия Победы встретить на границе Белоруссии и Украины 205 защитников Родины, освобождённых из плена.
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