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Царьград

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Игорь Сечин: Китай стабилизировал рынок нефти, обойдя ОПЕК

Игорь Сечин: Китай стабилизировал рынок нефти, обойдя ОПЕК

Игорь Сечин отметил на Российско-китайском энергетическом форуме, что Китай стабилизировал нефтяной рынок, снижая импорт на 5,5 млн баррелей в сутки, превзойдя ОПЕК.

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