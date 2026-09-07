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Лавров сообщил о европейском харакири и отверг разворот на Восток: двуглавый орёл и так смотрит в обе стороны

Лавров сообщил о европейском харакири и отверг разворот на Восток: двуглавый орёл и так смотрит в обе стороны

России нужны надёжные торговые партнёры, но никакого «разворота на Восток» не было, поскольку российский двуглавый орёл и так смотрел в две стороны, одна из которой — Восток.

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