Лавров сообщил о европейском харакири и отверг разворот на Восток: двуглавый орёл и так смотрит в обе стороны

России нужны надёжные торговые партнёры, но никакого «разворота на Восток» не было, поскольку российский двуглавый орёл и так смотрел в две стороны, одна из которой — Восток.
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