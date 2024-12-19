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Более 2,5 тыс. проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года

Более 2,5 тыс. проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года

С января по ноябрь 2024 года инспекторы Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 2596 проверках соблюдения требований пожарной безопасности на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.

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