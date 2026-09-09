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Российские саперы освобождают маршруты. Лучшее видео из зоны СВО

Российские саперы освобождают маршруты. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по разминированию подъездных и логистических маршрутов на добропольском направлении специальной военной операции.

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