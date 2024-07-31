Конюхов закончил дрейфовать на льдине и установил мировой рекорд

Путешественник Федор Конюхов поставил очередной мировой рекорд. Он завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса, пишет ТАСС со ссылкой на Международный центр путешествий Конюхова.
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