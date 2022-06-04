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Коханивский жалуется: Оружия не хватает. Русские стали воевать грамотно

Коханивский жалуется: Оружия не хватает. Русские стали воевать грамотно

Вооруженные формирования Украины испытывают проблемы, связанные с нехваткой ряда вооружений. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший комбат карательного батальона «ОУН» Николай Коханивский .

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