Вооруженные формирования Украины испытывают проблемы, связанные с нехваткой ряда вооружений. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший комбат карательного батальона «ОУН» Николай Коханивский .
Вооруженные формирования Украины испытывают проблемы, связанные с нехваткой ряда вооружений. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший комбат карательного батальона «ОУН» Николай Коханивский .
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